2020-03-30T19:35:40+03:00
Общество

Актер из сериала «Элен и ребята» заразился коронавирусом

Об этом рассказал новосибирский блогер
Алена КУЛЕШОВА
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Известный новосибирский блогер Михаил Докукин сообщил, что у французского актера Давида Пру. Фото: Михаил ДокукинИзвестный новосибирский блогер Михаил Докукин сообщил, что у французского актера Давида Пру. Фото: Михаил Докукин
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Новосибирский блогер Михаил Докукин сообщил, что у французского актера Давида Пру, с которым он общается, подтвердился коронавирус. Своих российских поклонников он призвал отнестись к пандемии со всей серьезностью.

— Давид Пру, который сыграл роль Этьена в молодежном сериале «Элен и ребята», призвал наших соотечественников соблюдать все необходимые меры безопасности, носить маску и мыть руки, — сообщил Михаил Докукин.

Напомним, на данный момент в Новосибирской области всего девять заболевших коронавирусом людей. Большинство из них вернулись из зарубежных поездок. Однако две заболевшие в скором времени уже будут выписаны домой из инфекционной больницы.Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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