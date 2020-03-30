Актер из сериала «Элен и ребята» заразился коронавирусом
Новосибирский блогер Михаил Докукин сообщил, что у французского актера Давида Пру, с которым он общается, подтвердился коронавирус. Своих российских поклонников он призвал отнестись к пандемии со всей серьезностью.
— Давид Пру, который сыграл роль Этьена в молодежном сериале «Элен и ребята», призвал наших соотечественников соблюдать все необходимые меры безопасности, носить маску и мыть руки, — сообщил Михаил Докукин.
Напомним, на данный момент в Новосибирской области всего девять заболевших коронавирусом людей. Большинство из них вернулись из зарубежных поездок. Однако две заболевшие в скором времени уже будут выписаны домой из инфекционной больницы.Это женщины, вернувшиеся в середине марта из Франции и Италии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU