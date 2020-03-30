Позвони, и мы поможем: как работает волонтерский штаб оперативной помощи

30 Март 2020 2020-03-30T16:50:53+03:00

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Городская социальная справочная служба особенно активно работает в условиях пандемии коронавируса. Людям группы риска — пожилым и маломобильным — нужна поддержка, от них поступает наибольшее количество звонков, после запросы горожан передаются в волонтерский штаб. Мэр Анатолий Локоть посетил колл-центр справочной службы и встретился с волонтерами.

— В течение одних суток поступает до 500 звонков. После того, как ввели особый режим, мы начали тесное взаимодействие с Министерством труда и социального развития Новосибирской области, — отмечает мэр Анатолий Локоть. — Обращения, которые поступают в министерство, также передают в Городскую социальную справочную службу. Отсюда их направляют в штаб оперативной помощи пожилым и маломобильным людям.

После введением режима повышенной готовности по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции справочная служба перешла на круглосуточный режим работы. В дневное время в колл-центре работает семь операторов. Волонтерская служба тоже готова ко всему.

— На сегодня создано 10 отрядов социальных волонтеров. Всего более 50 человек. За последние три дня добровольцы штаба оказали помощь 75 людям. Волонтеры выезжают в каждый район города. В первую очередь они приобретают и доставляют продукты питания и предметы первой необходимости, — рассказал директор МКУ «Агентство развития социальной политики» Дмитрий Плоских.

Все добровольцы обеспечены бейджами с личным фото и средствами индивидуальной защиты: одноразовыми медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и перчатками.

Телефон Городской социальной справочной службы: 375-87-87.

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