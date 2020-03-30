В ВОЗ рассказали, действительно ли россияне переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией
Председатель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, действительно ли некоторые россияне переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией. Многие люди, у которых в конце прошлого или начале этого года было тяжелое ОРВИ, уверены, что на самом деле это была та самая инфекция, несмотря на то, что в то время только начали фиксировать первые случаи заболевания в китайском Ухане.
Люди предполагают, что вирус мог попасть в Россию вместе с туристами из Поднебесной: ведь тогда они путешествовали совершенно свободно. Теперь те, кто подозревают, что уже переболели коронавирусом, надеются на то, что у них выработался иммунитет к этой болезни.
Однако, эпидемиологи и вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии. Представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович также утверждает, что подобные теории — просто вымысел.
— Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме. Это как если бы я сказала, я сейчас строю дом, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен. Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине, — цитирует Мелиту Вуйнович сайт kp.ru.
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