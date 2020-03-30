2020-03-30T15:26:13+03:00
Общество

В ВОЗ рассказали, действительно ли россияне переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией

Теперь люди надеются, что у них выработался иммунитет к этой болезни
Алена КУЛЕШОВА
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Теперь те, кто подозревают, что уже переболели коронавирусом, надеются на то, что у них выработался иммунитет к этой болезни.Теперь те, кто подозревают, что уже переболели коронавирусом, надеются на то, что у них выработался иммунитет к этой болезни.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Председатель отделения ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, действительно ли некоторые россияне переболели коронавирусом до того, как это стало эпидемией. Многие люди, у которых в конце прошлого или начале этого года было тяжелое ОРВИ, уверены, что на самом деле это была та самая инфекция, несмотря на то, что в то время только начали фиксировать первые случаи заболевания в китайском Ухане.

Люди предполагают, что вирус мог попасть в Россию вместе с туристами из Поднебесной: ведь тогда они путешествовали совершенно свободно. Теперь те, кто подозревают, что уже переболели коронавирусом, надеются на то, что у них выработался иммунитет к этой болезни.

Однако, эпидемиологи и вирусологи категорически против этой обнадеживающей версии. Представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович также утверждает, что подобные теории — просто вымысел.

— Я очень удивляюсь, что люди всегда думают, что прочитав три статьи, даже научные, станут экспертами в какой-то теме. Это как если бы я сказала, я сейчас строю дом, знаю немного математики, поэтому я инженер и архитектор мне не нужен. Потом этот дом рухнет. Если никого внутри нет, ну, нормально. То же и в медицине, — цитирует Мелиту Вуйнович сайт kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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