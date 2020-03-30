Количество заболевших коронавирусом в России на 30 марта: за сутки выявили 302 новых случая

30 Март 2020 2020-03-30T13:48:59+03:00

За прошедшие сутки в России было выявлено 302 новых случая коронавируса. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Количество заболевших коронавирусом в России на 30 марта — общее число пациентов увеличилось до 1836

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Количество заболевших коронавирусом в России на 30 марта: за сутки было выявлено 302 новых случая. Об этом сообщает Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Так, общее число заболевших данной инфекцией в стране увеличилось до 1836 человек. В настоящее время известно о 9 погибших.

— Наибольшее количество заболевших в Москве: за сутки диагноз подтвердился у 212 человек. В столице вводят и ужесточают ограничительные меры, чтобы максимально предотвратить распространение инфекции среди людей. Горожанам запретили покидать дома без уважительной причины: выходить можно на работу, в ближайший магазин, выгулять собаку или выбросить мусор. Кроме того, правительство одобрило штрафы для тех, кто не соблюдает режим изоляции. Максимальная сумма наказания составляет 40 тысяч рублей, минимальная — 15 тысяч, — сообщает сайт kp.ru.

Из больниц за сутки выписали еще одного заболевшего, всего сейчас излечились от вируса 66 человек.

Напомним, в Новосибирске на 30 марта известно о 9 заболевших. В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на 10.00 находятся 56 пациентов, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными.

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