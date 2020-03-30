Гвардейцы поймали в Новосибирске воров-«чистюль»

30 Март 2020 2020-03-30T12:46:25+03:00

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В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ обнаружена курьезная закономерность – накануне карантинной недели самыми востребованными товарами у новосибирских воришек стали средства гигиены.

27.03.2020г. в 20:34 сигнал тревоги поступил из хозяйственного магазина, расположенного на ул. Красный проспект. Прибывшим по вызову гвардейцам продавец рассказала, что на её глазах мужчина средних лет схватил с прилавка упаковку салфеток стоимостью 350 рублей и выбежал из магазина. Всё произошло настолько неожиданно и стремительно, что растерявшаяся женщина нажала кнопку тревожной сигнализации лишь спустя несколько минут после того, как воришка скрылся. Задержать его не удалось.

28.03.2020г. в 19:24 в этом же магазине другой мужчина набрал в корзину различные чистящие средства и бытовую химию, но не рассчитал свои материальные возможности. На кассе выяснилось, что у него не хватает на покупку денег. Уже наученные горьким опытом продавцы вызвали ГБР, предполагая, что товар мужчина захотел украсть. Гвардейцы предложили покупателю отказаться от приобретения части набранных в корзину средств гигиены, на которые не хватает денег, что он и сделал.

28.03.2020г. в 15:43 в торговом центре на проспекте Энергетиков группа быстрого реагирования АБ ГВАРДИЯ задержала двух мужчин при попытке хищения ими из магазина товаров на сумму 1 500 рублей. В числе похищенного были 3 флакона крем-бальзама «Нивея» и 3 баллона пенного очистителя. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU