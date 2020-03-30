«Шел запах гари, а никто не открывал»: появилась видео пожара, в котором чудом не погибла пожилая пара

30 Март 2020 2020-03-30T12:21:56+03:00

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Жители одного из домов на улице Кропоткина почувствовали запах гари из соседней квартиры. Они знали, что в это время дома была пожилая пара. Но когда попробовали позвонить и постучать в дверь, им никто не открыл. Тогда соседи сразу вызвали спасателей. Это произошло поздно вечером в воскресенье, 29 марта.

— Вскрыв дверь, спасатели нашли хозяина квартиры, мужчину 80 лет, без сознания на полу в ванной комнате. Его лежачая супруга 74 лет была в комнате на кровати. На включенной плите в это время дымилась кастрюля с пригоревшей едой. Спасатели отключили плиту, открыли на проветривание окна, после чего перенесли мужчину в комнату, где оказали ему первую помощь, — сообщили на официальной странице «Спасатели МАСС» в соцсетях.

Позже приехали врачи «Скорой помощи», которые осмотрели обоих супругов. Женщине помощь не понадобилась, а вот мужчину госпитализировали.

В связи с этим служба МАСС напоминает: если есть возможность, не оставляйте своих пожилых родителей и родственников без присмотра. Чаще им звоните, навещайте, если они живут отдельно. Не забывайте про помощь соседей и соцработников.

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