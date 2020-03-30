«Запускают по 10 человек, огромные очереди»: что происходит в новосибирском гипермаркете в нерабочую неделю

30 Март 2020 2020-03-30T11:55:20+03:00

К магазину на Фабричной улице выстроилась очередь в несколько метров. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Несмотря на рекомендацию властей сидеть дома, люди отправились за покупками

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В понедельник, 30 марта, жители Новосибирска выстроились в огромную очередь возле магазинов «Леруа Мерлен». Об этом рассказали читатели группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— На Фабричной запускают на более 10 посетителей за раз, — рассказал один из подписчиков и поделился фотографиями. На кадрах видно, что у дверей ждут своей очереди несколько десятков человек.

Фото: Анна Прокопенко

Оказалось, и возле других филиалов магазина происходит то же самое: очевидцы стали присылать фотографии из очередей возле торгового центра на улице Краузе и «Меги».

— Очередь на вход, сейчас там находимся.

Очевидцы делятся фотографиями из очередей. Фото: Наталья Суманеева

— На «Родниках» на входе и выходе считают. Не более 200 человек пускают.

Фото: Михаил Жубро

— Вчера на Ватутина тоже пускали не более 200 человек. Но я на 5 кассах только 80 насчитал, — рассказали подписчики.

В магазине приняли меры не пускать больше 200 человек одновременно. Фото: Максим Легков

Такие очереди связаны с тем, что компания пытается сократить плотность людей в магазине: с 28 марта по 5 апреля одновременно будут впускать не более 200 человек. Для безопасности посетителей просят соблюдать дистанцию 1,5 метра внутри помещения. При этом то, какая ситуация сложится на улице, компания не учла.

На официальном сайте компании сказано, что из-за угрозы коронавируса магазины в Новосибирске будут работать по сокращенному графику — с 8 до 20 часов.

В магазин выстроилась огромная очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU