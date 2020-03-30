2020-03-30T10:09:35+03:00
Общество

«Подорожал в 10 раз»: новосибирцев возмутила взлетевшая цена на имбирь

Люди предполагают, что это произошло из-за угрозы коронавируса
Ульяна ДЖАНКОВА
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Имбирь подорожал в 10 раз. Фото: revizor.nsk.Имбирь подорожал в 10 раз. Фото: revizor.nsk.
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Жительница Новосибирска рассказала о том, что цены на имбирь взлетели аж в 10 раз: если раньше килограмм корня можно было купить за 350 рублей, то теперь он стоит от 1300 до 2500 рублей. В подтверждении своих слов, женщина прикрепила фото в группе revizor.nsk.

Как оказалось, и другие новосибирцы заметили повышение цены на имбирь. Об этом они написали в комментариях:

— Может опечатка на ценнике? Почему он так вырос в цене?

На подорожание имбиря массово пожаловались новосибирцы. Фото: revizor.nsk.

На подорожание имбиря массово пожаловались новосибирцы. Фото: revizor.nsk.

— Я вчера хотела купить имбирь, мне продавец сказал, что раньше оптовая цена была 180-200 рублей за килограмм, а сейчас говорит 1000 рублей.

— Так и есть! В воскресенье приехала в ТЦ на Родниках и на первом этаже, где торгуют узбеки овощами и фруктами, стоимость имбиря была 2000 рублей! Ну, это ни в какие ворота, товарищи! Ну, нельзя же так нагло пользоваться ситуацией.

— Нам поставщики дружно прислали повышение цен с 1 апреля. Как думаете, я вынуждена или нет повысить цену?

На старую цену наклеили новую, между ними приличная разница. Фото: revizor.nsk.

На старую цену наклеили новую, между ними приличная разница. Фото: revizor.nsk.

На сайте УФАС начала работать горячая линия. Для того, чтобы сообщить о резком повышении стоимости на товар или продукт, необходимо заполнить электронную форму.

— ФАС России проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на российском рынке. Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения спекулятивного роста цен, — говорится в сообщении службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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