«Не смогли его вытащить»: любопытный кот застрял в раковине ночью

30 Март 2020 2020-03-30T09:13:31+03:00

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В Новосибирске в одном из домов на улице Кошурникова произошел курьезный инцидент. Рыжий пушистый кот полез лапой под мойку на кухне, но зацепился за сетку для крупного мусора. Сам кот выбраться не смог, не смогли вызволить его и хозяева. Пришлось вызывать спасателей.

Это произошло поздно вечером в воскресенье, 29 марта: звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 23:00.

— На вызов выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели поднялись в квартиру со слесарным инструментом, которым перекусили сетку для слива. Хозяйка кота в это время посадила его к себе на руки, чтобы успокоить, и прикрыла полотенцем. Вся спасательная операция заняла несколько минут, — рассказали на официальной странице «Спасатели МАСС» в соцсетях. Лапка питомца через полчаса оказалась на свободе.

Хозяйка замотала кота в полотенце, успокоив его. Фото: «Спасатели МАСС»

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