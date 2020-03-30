2020-03-30T09:13:31+03:00
Дом. Семья

«Не смогли его вытащить»: любопытный кот застрял в раковине ночью

Его хозяевам пришлось вызывать спасателей
Надежда РЫЖКИНА
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Чтобы вызволить животное, пришлось вызывать спасателей. Фото: «Спасатели МАСС»Чтобы вызволить животное, пришлось вызывать спасателей. Фото: «Спасатели МАСС»
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В Новосибирске в одном из домов на улице Кошурникова произошел курьезный инцидент. Рыжий пушистый кот полез лапой под мойку на кухне, но зацепился за сетку для крупного мусора. Сам кот выбраться не смог, не смогли вызволить его и хозяева. Пришлось вызывать спасателей.

Это произошло поздно вечером в воскресенье, 29 марта: звонок на телефон оперативного дежурного МАСС поступил в 23:00.

— На вызов выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели поднялись в квартиру со слесарным инструментом, которым перекусили сетку для слива. Хозяйка кота в это время посадила его к себе на руки, чтобы успокоить, и прикрыла полотенцем. Вся спасательная операция заняла несколько минут, — рассказали на официальной странице «Спасатели МАСС» в соцсетях. Лапка питомца через полчаса оказалась на свободе.

Хозяйка замотала кота в полотенце, успокоив его. Фото: «Спасатели МАСС»

Хозяйка замотала кота в полотенце, успокоив его. Фото: «Спасатели МАСС»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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