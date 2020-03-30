В Новосибирске госпитализировали двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама с простудой

30 Март 2020 2020-03-30T07:56:11+03:00

За последние сутки госпитализировали двоих детей с простудой, они прилетели из азиатских стран.

Они вместе с родителями прилетели из Таиланда и Вьетнама

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За последние сутки в детскую больницу №3 привезли двоих детей. У них диагностировали ОРВИ, а еще дети прилетели с отдыха из Таиланда и Вьетнама. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области. У них взяли анализы, дети под наблюдением врачей.

— Всего госпитализировано 16 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у них нет, — говорится в сообщении оперштаба.

Что касается взрослых, то сейчас в инфекционной больнице №1 находится 56 пациентов. Они также недавно вернулись из поездок за рубежом и у них есть признаки ОРВИ, либо это те, кто контактировал с уже заразившимися коронавирусом.

Также все восемь больных коронавирусом по-прежнему остаются в больнице. Пока новых случаев заражения не выявлено. Напомним, все больные коронавирусом — женщины. Они прилетели из заграницы. Последний случай подтвержден у туристки, которая прилетела из Дубая.

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ИСТОЧНИК KP.RU