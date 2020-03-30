«Куплю новый холодильник»: сибиряк дважды выиграл в шоу «Слабое звено»

30 Март 2020 2020-03-30T07:16:06+03:00

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Житель Новосибирска 52-летний Юрий Абрамов выиграл «Слабое звено». Программа вышла в эфир 27 марта. Об этом рассказали в издании «Навигатор».

Юрий Абрамов ошибся всего лишь два раза. Его слабым звеном оказались вопросы про мультики и нейтралитет Ирландии во Второй мировой войне.

— А еще трудным было ответить, как называется главная башня в замке феодала. Это — донжон. Правильный ответ пришел мне буквально за секунду. Чтобы расширить свой интеллектуальный горизонт, надо всегда чем-то интересоваться. Я много читаю историческую, художественную литературу, поклонник «Мастера и Маргариту» Булгакова и книги по истории живописи, — рассказал Юрий.

Сибиряк выиграл 62 тысячи рублей. Их них ему придется отдать 8 тысяч рублей на налоги. Говорит, что уже купил подарки близким, а на оставшуюся сумму думает приобрести холодильник. Кстати, в первый раз в игре Юрий участвовал 17 лет назад, тогда домой он увез 112 тысяч рублей.

Интересно, что свое время Юрий Абрамов закончил физфак НГУ. Но вместо науки пошел работать в торговлю, в те времена она была прибыльнее. Трудился кладовщиком, сейчас он — оператор линии розлива питьевой воды.

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