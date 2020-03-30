Какие отделы будут работать в торговых центрах с 30 марта по 5 апреля
Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, КП-Новосибирск выяснила, какие отделы будут работать в торговых центрах с 30 марта по 5 апреля.
В торговых центрах «Сибирский молл» и «Галерея» с 30 марта по 5 апреля работают только гипермаркеты, аптеки и магазины, продающие товары первой необходимости. Все остальное закрыто.
В торговых центрах «Ройял Парк» и «Аура» будут работать только супермаркеты, магазины детских товаров и аптеки. Закроются рестораны, кинотеатр, детские площадки. Зона фуд-корта и кофейни работают на вынос и доставляют еду на дом. Несколько магазинов одежды и обуви, парфюмерии и косметики закрываются по собственной инициативе — какие именно, можно узнать на официальных сайтах торговых центров.
Продолжат работу супермаркет и аптека «Эдем» в Академгородке. Закрыты будут кинотеатр, рестораны, кофейни, фуд-корт, боулинг и детский центр развлечений. Корреспонденту КП-Новосибирск представитель центра сказала, что также закрыто большинство магазинов.
В «Сан Сити» приостанавливается работа ресторанов, кафе и точек общественного питания, детский развлекательный парк и кинотеатр. Однако галереи комплекса и супермаркет работают в обычном режиме. Корреспондент КП-Новосибирск связалась по телефону с администрацией центра, чтобы узнать, почему не закрываются торговые ряды, однако там не ответили на звонок.
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