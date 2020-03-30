2020-03-30T04:50:59+03:00
Общество

«Она выпивала с соседом»: ревнивый пенсионер напал на соперника с ножом

Мужчину задержали полицейские
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пенсионер напал на соперника с ножом.Пенсионер напал на соперника с ножом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске полицейские раскрыли тяжкое преступление. В больницу привезли 46-летнего мужчину. У него было диагностировано ножевое ранение. Медики сразу сообщили об этом в полицию.

— Как выяснилось, ножом его ударил 69-летний сосед. Он вернулся домой, в квартиру по улице Твардовского, увидел, что его сожительница выпивает в компании мужчины. Между ними произошла драка на почве ревности. Пенсионер ударил ножом соперника, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Пожилого сибиряка после недолгих поисков задержали. На него завели уголовно дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Вскоре суд примет решение, где пенсионер будет ждать своего приговора. Проводится расследование. Оно установит все детали того, что произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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