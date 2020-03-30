«Нашел ключи и сбежал»: в Новосибирске волонтеры нашли мужчину, нуждающегося в медпомощи

30 Март 2020 2020-03-30T04:03:12+03:00

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В Первомайском районе Новосибирска пропал 32-летний Роман Целуйко. Он ушел из дома вечером в воскресенье, 29 марта. Известно, что мужчина постоянно находился под наблюдением родных: ему нужен был медицинский уход. Пропавшего начали искать волонтеры отряда «Лиза Алерт».

— Человек не ориентируется в пространстве и во времени, не сможет назвать свой адрес. Возможно, даже не скажет, как его зовут. В сумке у него находятся вещи, которые он предположительно взял дома. Ушел, когда дома никого не было: ему удалось найти запасной комплект ключей. Заявку на поиск мы получили достаточно поздно. Сейчас на месте работают несколько автономных экипажей, чуть позже будем делать большой выезд, если работа ребят не принесет результата, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Однако через несколько минут руководитель отряда сообщила корреспонденту КП-Новосибирск, что пропавшего нашли. Это случилось через три часа после того, как ориентировка появилась в соцсетях. Мужчину отыскали волонтеры «Лиза Алерт» недалеко от его дома и доставили к родным.

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