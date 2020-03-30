«Вышла на работу и заразила кучу людей»: врача-педиатра затравили после того, как она вернулась из поездки в Японию

30 Март 2020 2020-03-30T03:03:29+03:00

Елена Шнайдер вернулась из Японии, теперь ее обвинили в том, что она больна коронавирусом и заражает людей. Фото: Елена Шнайдер

Женщину обвинили в том, что она больна коронавирусом и представляет угрозу для общества

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Врач-педиатр из Пашино Новосибирска Елена Шнайдер записала видеообращение. В нем она рассказала, что 14 марта вернулась из поездки в Японию. Она была охрипшая и подкашливала. После этого знакомые и незнакомые люди обвинили ее в том, что она заражает всех кругом коронавирусом. Женщина рассказала, что все это слухи.

— Понимая, что в такой ситуации я не могу выйти на работу, обратилась в поликлинику и взяла больничный лист. На дому меня осмотрел терапевт, взяли пробы на коронавирус. А несколько дней назад я стала получать сообщения от знакомых и незнакомых людей, в которых говорилось, что я больная коронавирусом, что вышла на работу и заразила кучу детей, и что сейчас в тяжелом состоянии нахожусь в реанимации, — рассказала Елена Шнайдер. — Ответственно вам заявляю, что у меня нормальное самочувствие. Я ни разу за все это время не температурила, и 30 марта будет закрыт мой больничный лист. Я не знаю, умышленно или по глупости люди распространяют слухи. Пожалуйста, задумайтесь об ответственности за распространения недостоверной информации. Будьте здоровы и берегите себя.

Врач решила не оставлять это дело просто так и обратилась в полицию, чтобы там разобрались кто и с каким намерением распространяет ложную информацию.

Напомним, на сегодня в Новосибирске восемь человек больны коронавирусом.

Педиатра из Новосибирска, вернувшуюся из поездки в Японию, обвинили в том, что она больна коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU