«Как он туда залетел?»: минивэн вылетел с шоссе и врезался в дерево
В Новосибирске на улице Большевистской, между карьером Борок и разъездом Иня произошло ЧП. Минивэн «Опель Зафира» съехал в кювет и врезался в дерево, увязнув в грязном талом снегу. Это произошло вечером в воскресенье, 29 марта.
Об аварии сообщили читатели группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Они также рассказали, что пострадавших водителя и пассажира «Опеля» после аварии увезли в больницу.
Среди подписчиков нашлись очевидцы последствий ДТП. Они и сами недоумевали, как могла произойти авария.
Водителя и пассажира гопитализировали.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
— Дело было за Бугринским мостом. Как он туда залетел — представить сложно. Его развернуло и закинуло туда какими-то волшебными силами, не иначе.
— «Зафира» торчала на 3-4-метровом сугробе, одном из тех, которые по стороне АГЗС и Газпрома. Как она туда попала — непонятно совершенно, так как со стороны Бугринского моста эти сугробы выше. Значит, влетела со стороны метро-развязки. Есть подозрение, что мог перескочить разделитель, — рассказали очевидцы.
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