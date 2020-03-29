2020-03-29T14:30:45+03:00
Общество

Россиянка спалила в микроволновке 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

Так она хотела обеззаразить банкноты от опасной инфекции
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Те самые деньги. Фото: личный архив героя публикации.Те самые деньги. Фото: личный архив героя публикации.
Изменить размер текста:

Россиянка решила защитить своих близких от угрозы коронавируса, обеззаразив купюры, которые у нее были. Но если карточку можно было бы помыть, то с бумажными деньгами женщина не придумала ничего лучше, как отправить их в микроволновку. Мол, микроволны все микробы убьют. Но эффект, как сообщает издание kp.ru, получился совсем не «обеззараживающим».

- Ну я была, скажем так, «в легком» шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - написала женщина на своей странице в соцсетях. И приложила фото с итогом эксперимента – сожженными пятитысячными купюрами.

Как оказалось, деньги это были не самой блогерши, а чужие.

- Так вот, как она сказала: «Я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке», - передает слова владелицы денег автор поста.

Сумма, с которой владелице сожженных купюр пришлось расстаться после такой процедуры, - 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Просто девушки очень готовились»: Оксана Федорова объяснила, почему нарушила «карантинную» неделю ради конкурса красоты
Оксана Федорова приехала в Новосибирск на конкурс красоты, запрещенный из-за коронавируса
Россиянка спалила в микроволновке 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса
Им все покер: игорные клубы отказались уходить на выходные из-за коронавируса
В Новосибирске госпитализировали троих детей, вернувшихся из Таиланда с признаками ОРВИ
«Как меня только сейчас не называют»: студентку-юриста, продающую девственность, затравили однокурсники
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 29 марта 2020 года: восьмая заболевшая привезла заразу из ОАЭ
В Новосибирске под окнами высотки обнаружили тело мертвой девочки-подростка
Новосибирских детей-спортсменов, вывезенных из Киргизии, отправили на карантин
«Такими темпами у нас чума начнется»: новосибирцы пожаловались на дохлых крыс в центре города
А как же карантин: Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Точно не заболеет: в Новосибирске на памятник надели маску
«Не нужно рисковать»: врачи, мамы и даже новорожденные попросили новосибирцев остаться дома