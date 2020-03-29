Россиянка спалила в микроволновке 65 тысяч рублей, «дезинфицируя» их от коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T14:30:45+03:00

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Россиянка решила защитить своих близких от угрозы коронавируса, обеззаразив купюры, которые у нее были. Но если карточку можно было бы помыть, то с бумажными деньгами женщина не придумала ничего лучше, как отправить их в микроволновку. Мол, микроволны все микробы убьют. Но эффект, как сообщает издание kp.ru, получился совсем не «обеззараживающим».

- Ну я была, скажем так, «в легком» шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - написала женщина на своей странице в соцсетях. И приложила фото с итогом эксперимента – сожженными пятитысячными купюрами.

Как оказалось, деньги это были не самой блогерши, а чужие.

- Так вот, как она сказала: «Я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке», - передает слова владелицы денег автор поста.

Сумма, с которой владелице сожженных купюр пришлось расстаться после такой процедуры, - 65 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU