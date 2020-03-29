«Как меня только сейчас не называют»: студентку-юриста, продающую девственность, затравили однокурсники
Студентку-юриста, продающую девственность за 15 тысяч долларов на сайте First Night, начали травить в университете, где она учится. В этом призналась сама девушка:
- Мои однокурсники как меня только сейчас не называют: советуют мне перевестись в другую группу, а лучше даже в другой университет, - рассказала КП-Новосибирск студентка. - Они угрожают мне опубликовать все в группе нашего университета или разослать родителям.
К слову, даже после такой реакции одногрупников свою анкету девушка не удалила: все еще надеется найти богача.
Напомним, сама продавщица - поклонница Ахматовой и Достоевского, дочка новосибирского юриста: по крайней мере, так говорит она сама. Сибирячка разместилаэто объявление в интернете, чтобы, как уверяет студентка, оплатить учебу. Девушка сейчас учится на первом курсе, за это ее родители платят 122 тысячи в год. Никто из ее близких о том, что она торгует невинностью, не знал.
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ИСТОЧНИК KP.RU