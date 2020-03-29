В Новосибирске под окнами высотки обнаружили тело мертвой девочки-подростка
Вечером в субботу, 28 марта, под окнами семнадцатиэтажки в Октябрьском районе было обнаружено тело девочки-подростка: об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
- Тело девочки было обнаружено у дома № 162/1 по улице Добролюбова, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Сейчас все материалы дела переданы в Следственный комитет: они выясняют все обстоятельства случившегося.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU