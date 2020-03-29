2020-03-29T08:29:59+03:00
Происшествия

В Новосибирске под окнами высотки обнаружили тело мертвой девочки-подростка

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося
Татьяна СОЛОВОВА
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Правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка.Правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Вечером в субботу, 28 марта, под окнами семнадцатиэтажки в Октябрьском районе было обнаружено тело девочки-подростка: об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

- Тело девочки было обнаружено у дома № 162/1 по улице Добролюбова, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Сейчас все материалы дела переданы в Следственный комитет: они выясняют все обстоятельства случившегося.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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