2020-03-29T07:16:21+03:00
Общество

«Такими темпами у нас чума начнется»: новосибирцы пожаловались на дохлых крыс в центре города

Мертвого грызуна сибиряки увидели у Первомайского сквера
Татьяна СОЛОВОВА
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Эти фото сделала сибирякча. Фото: http://sibkray.ru/Эти фото сделала сибирякча. Фото: http://sibkray.ru/
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Новосибирцы жалуются в соцсетях на мертвых крыс, которых они видят в центре столицы столицы Сибири. Недавно грызуна у Первомайского сквера увидела сибирячка Мария Синдеева: об этом сообщает издание «Сибкрай».

- Это все, что надо знать о санитарно-эпидемиологической обстановке в Новосибирске. Такими темпами у нас чума скоро начнётся, - возмутилась девушка на своей странице в Facebook и прикрепила фото крысs/

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся в комментариях:

- Ладно, дохлая крыса. Вчера на улице Ольги Жилиной валялась дохлая кошка. Центральный район столицы Сибири!

- Сегодня проходила - крыса там до сих пор лежит, - возмущаются сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Такими темпами у нас чума начнется»: новосибирцы пожаловались на дохлых крыс в центре города
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