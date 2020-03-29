«Такими темпами у нас чума начнется»: новосибирцы пожаловались на дохлых крыс в центре города
Новосибирцы жалуются в соцсетях на мертвых крыс, которых они видят в центре столицы столицы Сибири. Недавно грызуна у Первомайского сквера увидела сибирячка Мария Синдеева: об этом сообщает издание «Сибкрай».
- Это все, что надо знать о санитарно-эпидемиологической обстановке в Новосибирске. Такими темпами у нас чума скоро начнётся, - возмутилась девушка на своей странице в Facebook и прикрепила фото крысs/
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся в комментариях:
- Ладно, дохлая крыса. Вчера на улице Ольги Жилиной валялась дохлая кошка. Центральный район столицы Сибири!
- Сегодня проходила - крыса там до сих пор лежит, - возмущаются сибиряки.
ИСТОЧНИК KP.RU