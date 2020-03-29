А как же карантин: Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Хотя в Москве объявлен карантин из-за коронавируса, футболист Андрей Аршавин не сидит дома, чтобы уберечься от опасной заразы. Как сообщает издание kp.ru, вместе со своей новой девушкой он прогулялся по Лужнецкой набережной. Погода к таким прогулкам располагала: на улице было плюс 17 градусов.
Что за темноволосая избранница была с Аршавиным, остается только гадать. После двух скандальных разводов и судов из-за снижения размера алиментов он скрывает подробности о своей личной жизни, и не разглашает имя своей подруги в СМИ.
Однако пользователям соцсетей бросилось в глаза то, что ни масок, и перчаток, ставшими из-за вспышки коронавируса привычными атрибутами для москвичей, на паре не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU