В Новосибирске суд оставил под стражей адвоката, замешанного в деле экс-начальника отдела СКР

27 Март 2020 2020-03-27T14:26:50+03:00

Адвоката Олега Чижикова, замешанного в деле о получении взятки в крупном размере, оставили под стражей.

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Адвоката Олега Чижикова, замешанного в деле о получении взятки в крупном размере, оставили под стражей. Такое решение принял Железнодорожный районный суд Новосибирска.

— 27 марта в закрытом судебном заседании было рассмотрено ходатайство следователя Пятого следственного управления ГСУ СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении адвоката Заельцовской коллегии адвоката Олега Чижикова, — сообщается на сайте суда.

Такое решение принял Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Суд ходатайство следователя удовлетворил: теперь Чижиков останется под стражей до 30 июня 2020 года.

Напомним, Олег Чижиков — один из адвокатов, замешанных в деле экс-главы Заельцовского межрайонного следственного отдела Юрия Лущенкова, которого арестовали за получение взятки в 1,5 миллиона рублей. По материалам следствия, такую большую сумму он должен был получить за разглашение материалов уголовного дела. Есть вероятность, что он планировал передать участнику одного из уголовных дел данные засекреченных свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU