Нерабочая неделя в Новосибирске: как будут работать поликлиники с 28 марта по 5 апреля

27 Март 2020 2020-03-27T13:32:07+03:00

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Нерабочая неделя в Новосибирске продлится с 28 марта по 5 апреля. Рассказываем, как будут работать в городе поликлиники в этот период.

— В Новосибирской области поликлиники на следующей неделе будут работать в обычном режиме. С понедельника по пятницу с 7:30 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 15:00, — сообщили в областном Оперштабе. — К пациентам с признаками ОРВИ медики будут приходить домой. Вызывать на дом врача также стоит людям старше 60 лет, беременным женщинам и тем, у кого есть хронические заболевания. Пожилым людям на дому оформят также льготные рецепты.

Что же касается узких специалистов, то они будут вести неотложный прием в поликлиниках, соблюдая все необходимые профилактические меры. Диспансеризация взрослых людей была на время приостановлена. Кроме того, в целях профилактики коронавируса, профилактические медосмотры детей тоже пока временно проводиться не будут. Приостанавливается или переносится также плановая госпитализация в стационары. Они будут принимать в обычном режиме только экстренных пациентов.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как во время нерабочей недели в Новосибирске будет работать транспорт и метро, а также об условиях оплаты труда в этот период.

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ИСТОЧНИК KP.RU