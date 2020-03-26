Приревновал девушку: под Новосибирском мужчина насмерть забил друга табуреткой

26 Март 2020 2020-03-26T12:41:54+03:00

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Под Новосибирском ссора двух подвыпивших друзей закончилась трагедией. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

— По данным следствия, ночью 25 марта 2020 года в доме по адресу улица Островского в рабочем поселке посевная в Черепановском районе Новосибирской области двое друзей 28 и 43 лет распивали алкогольные напитки. В один момент между мужчинами возникла ссора на почве ревности, которая привела к тому, что 29-летний мужчина взял табуретку, на которой сидел, и ударил своего друга несколько раз по голове. Потерпевший скончался на месте от черепно-мозговой травмы, а злоумышленник скрылся с места происшествия, — сообщают в СУ СК по Новосибирской области.

Его удалось задержать полицейским, позже он был доставлен к следователю. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры заключения под стражу. Расследование продолжается.

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