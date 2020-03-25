Напал с ножом на друга: новосибирца, устроившего резню, отправили под стражу

25 Март 2020 2020-03-25T11:13:47+03:00

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Кировский районный суд отправил под стражу новосибирца. Его обвиняют в том, что в субботу, 21 марта, он напал с ножом на своего товарища. Это произошло в квартире одного из домов в Кировском районе.

— Как следует из протоколов, гражданин Казахстана познакомился с обвиняемым, который был со своим знакомым, когда они покупали алкоголь. После этого они втроем в квартире потерпевшего распивали спиртное. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес удар ножом потерпевшему. Вред здоровью гражданину Казахстана оценили как опасный для жизни, — сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Известно, что обвиняемый недавно вышел из тюрьмы и прописан не в Новосибирской области. Кроме того, он знает, где живет потерпевший, и склонен часто выпивать. Суд посчитал, что мужчина может снова преступить закон и скрываться от суда и следствия. Поэтому новосибирца отправили под стражу до 20 мая.

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