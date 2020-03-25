2020-03-25T10:30:43+03:00
Общество

Убирает твердые знаки и яти: ученые из Новосибирска сделали программу, которая переводит старинные книги

Программа должна помочь редакторам, которые работают со старыми изданиями
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Сибирские ученые разработали алгоритм для перевода старой орфографии из книг в современную. Фото: Александра ФедосееваСибирские ученые разработали алгоритм для перевода старой орфографии из книг в современную. Фото: Александра Федосеева
Изменить размер текста:

В Новосибирске сотрудники Института вычислительных технологий СО РАН разработали алгоритм, который облегчит рутинную работу редакторов. Новая программа переводит орфографию из дореволюционных изданий в современную — почти без участия человека.

— Просто заменить устаревшие буквы на современные и убрать твердые знаки в конце слов недостаточно, есть случаи гораздо сложнее, — объясняют ученые. За основу разработчики взяли «Справочник по старой орфографии русского языка». Он во многом помог им составить правильный алгоритм перевода слов из старого написания в новое.

Алгоритм создан с целью заменить не эксперта, а скорее корректора, для работы с большими объемами текстов. А для ученых-филологов это — новый инструмент для работы с текстами. Сегодня программа еще не способна правильно анализировать случаи, которых нет в справочниках. В дальнейшем ученые хотят доработать ее так, чтобы были выявлены и решены все случаи.

— Если наш проект будет востребован массовыми пользователями, например, библиотека с большим объемом дореволюционных фондов, то доработка программы — задача ближайшего будущего», — рассказала инженер-программист ИВТ СО РАН Елизавета Тагирова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое сибиряков убили лося после того, как посмотрели ролик с животными
Напал с ножом на друга: новосибирца, устроившего резню, отправили под стражу
Отрицательный баланс и блокировка больше не помеха: Абоненты МТС могут отвечать на звонки в обоих случаях
Убирает твердые знаки и яти: ученые из Новосибирска сделали программу, которая переводит старинные книги
«Они теперь не ветхие?»: экс-глава Оби пойдет под суд за то, что отменил расселение 30 аварийных домов
«Оставайтесь дома»: из-за угрозы коронавируса новосибирец раздает продукты одиноким пенсионерам
«Пошла за ребенком в сад»: под Новосибирском 20 человек устроили разборки со стрельбой
В Новосибирске охранники измеряют температуру сотрудникам на входе в офис
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи в Сибири стали больше
«Не туда уехал»: новосибирец разгромил железнодорожную станцию
«Я красивая и умная»: 18-летняя девушка продает девственность за 25 тысяч долларов
Новосибирский автовокзал на Красном проспекте закрывается с 6 апреля
Двоих детей, вернувшихся из Таиланда и Вьетнама, госпитализировали в больницу
В Новосибирске родители запаниковали, когда дочка не открыла им дверь, и вызвали спасателей
Из новосибирских киосков исчезли маски: объясняем почему
«Сильно поцарапали»: сибиряка возмутили подростки, которые на тележке из супермаркета врезались в его авто
«Нас запугивали, сказали, уезжайте»: пенсионерке из Индии пришлось добираться до Новосибирска через Ростов-на-Дону
Сразу 7 утренних рейсов «Новосибирск-Москва» отменены
Хотели спасти внука: пенсионеры из Мурманска отдали новосибирским мошенникам 230 тысяч рублей