2020-03-24T12:34:02+03:00
Происшествия

Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома двух маленьких детей

Тем же путем, при помощи пожарных, дом покинули трое взрослых
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома пять человек, в числе которых были и двое маленьких детей.Под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома пять человек, в числе которых были и двое маленьких детей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома пять человек, в числе которых были и двое маленьких детей. К счастью, в огне никто не пострадал.

— Около восьми вечера, 23 марта, в селе Северное диспетчер, в тот момент не находящийся на работе, заметил полыхающую веранду у одного из домов. Он сразу же вызвал пожарных и разбудил жильцов горящего дома. Через три минуты приехали первые пожарные расчеты: тогда крыша веранды уже горела открытым огнем. За две минуты возгорание удалось локализовать, а за семь минут было ликвидировано открытое горение, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Дежурный караул через окно вытащил из дома двух маленьких девочек, трех и четырех лет. Тем же путем, при помощи пожарных, дом покинули и трое взрослых. Всех сибиряков осмотрели фельдшеры скорой помощи: к счастью, никто не пострадал.

Огнем была повреждена веранда и домашние вещи на площади 25 квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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