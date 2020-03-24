«Он не хотел меня кушать»: сибирячка показала горячий танец с медведем

24 Март 2020 2020-03-24T07:39:40+03:00

Меньше чем за сутки зажигательное видео набрало более 9 тысяч просмотров

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Танцовщица из Новосибирска Валерия Стефаненко, больше известная под псевдонимом Valeriya Steph, порадовала своих подписчиков новым видео.

Ролик начинается с того, что девушка в образе русской красавицы идет по лесу. Вдруг сибирячку начинает преследовать огромный медведь. Она пугается и убегает. Вторая часть съемок проходила уже в помещении. Туда вбегает Валерия, скидывает платок и шубу, и радостная начинает танцевать. Но грозный медведь ее и там нашел.

Ролик посмотрели более 9 тысяч раз. Фото: стоп-кадр valeriyasteph

— И тут я узнаю: оказывается, он хотел не съесть меня, а потанцевать, — рассказала КП-Новосибирск Валерия. — Идея пришла во время разговора со школьной подругой, я с ней поделилась тем, что мои подписчики из Латинской Америки часто пишут, что это удивительно: я русская, а танцую как латинка. В ответ подруга предложила изобразить это в одном видео.

Сибирячке понравилась эта идея. Сначала она думала дождаться лета и вторую часть снять на пляже, но внезапно ее любимый певец Maluma выпустил новую песню.

— Лето пришло вместе с ней: я не удержалась и решила снять все сразу уже в течение недели после ее выхода, — поделилась Валерия. — Мишка изначально планировался быть только в первой части для изображения русской девушки, а в зале я должна была танцевать одна, изображая латинку, но в итоге с сестрой и оператором развили сюжет более интересно. Своим видео я хотела сказать, что русские девушки могут танцевать разные танцы, мы можем быть разными.

Своим видео танцовщица хотела показать, что русские девушки бывают разными. Фото: стоп-кадр valeriyasteph

Во время подготовки к съемкам Валерия столкнулась с единственной проблемой: найти костюмированного бурого мишку оказалось непросто. Девушка признается, что никогда бы не использовала для своего видео настоящее животное и дело тут со всем не в страхе.

— Если это все по типу цирка и зоопарка, то я против этого, и не стала бы поддерживать своим видео подобное, — призналась Валерия.

Меньше чем за сутки ролик набрал более 9 тысяч просмотров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768352" frameborder="0"></iframe> Сибирячка зажгла в латинском танце с медведем.valeriyasteph

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