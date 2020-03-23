Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
О том, изменилось ли Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года рассказали в Оперштабе. По данным на 21 марта в регионе не было выявлено новых случаев заболеваний.
— Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Пациенты с подтвержденным диагнозом по-прежнему находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии, — сообщили в Оперштабе.
Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие — женщины, вернувшиеся из заграничных поездок. Отметим, что в регионе также появилась новая услуга для людей, находящихся на карантине из-за болезни. Теперь они и люди проживающие вместе с ними смогут оформить себе больничный дистанционно.
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ИСТОЧНИК KP.RU