2020-03-23T17:58:44+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года не изменилось
Алена КУЛЕШОВА
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По данным на 21 марта в регионе не было выявлено новых случаев заболеваний.По данным на 21 марта в регионе не было выявлено новых случаев заболеваний.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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О том, изменилось ли Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года рассказали в Оперштабе. По данным на 21 марта в регионе не было выявлено новых случаев заболеваний.

— Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Пациенты с подтвержденным диагнозом по-прежнему находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии, — сообщили в Оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие — женщины, вернувшиеся из заграничных поездок. Отметим, что в регионе также появилась новая услуга для людей, находящихся на карантине из-за болезни. Теперь они и люди проживающие вместе с ними смогут оформить себе больничный дистанционно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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