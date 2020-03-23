Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

23 Март 2020 2020-03-23T17:58:44+03:00

По данным на 21 марта в регионе не было выявлено новых случаев заболеваний. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года не изменилось

Изменить размер текста: A A

О том, изменилось ли Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 23 марта 2020 года рассказали в Оперштабе. По данным на 21 марта в регионе не было выявлено новых случаев заболеваний.

— Новых случаев заражения за прошедшие сутки не зафиксировано. Пациенты с подтвержденным диагнозом по-прежнему находятся в инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии, — сообщили в Оперштабе.

Напомним, на сегодняшний день в Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие — женщины, вернувшиеся из заграничных поездок. Отметим, что в регионе также появилась новая услуга для людей, находящихся на карантине из-за болезни. Теперь они и люди проживающие вместе с ними смогут оформить себе больничный дистанционно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом

Об этом сообщили в Оперативном штабе (подробнее).

«Ни с кем не контактировала, ее поместили в бокс»: что известно о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске

Женщина вернулась из Франции 15 марта (подробнее).

В Новосибирской области зарегистрирован новый заболевший коронавирусом

Об этом сообщили в Оперативном штабе (подробнее)

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года: стало известно о еще двух заболевших

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 20 марта 2020 года увеличилось (подробнее).

Студента НГУ увезли в больницу с подозрением на коронавирус: общежитие закрыто на карантин

В настоящее время молодой человек находится в инфекционной больнице (подробнее)

Сибиряки, находящиеся на карантине из-за коронавируса, получат электронный больничный

Получить больничный дистанционно смогут и те, кто проживает вместе с такими людьми (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU