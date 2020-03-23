«ДоброДомик» будет доставлять новосибирским пенсионерам бесплатные продукты домой из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T14:45:35+03:00

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Организация «ДоброДомик», где новосибирские пенсионеры могли бесплатно получить горячий обед, решила изменить формат своей работы из-за ситуации с коронавирусом. Теперь продукты бабушкам и дедушкам будут доставлять на дом.

— В Санкт-Петербурге мы уже работаем таким образом, теперь хотим начать и в Новосибирске. Из-за всей этой ситуации с коронавирусом, мы не можем рисковать здоровьем пожилых людей. И мы создали систему, позволяющую доставлять им продукты на дом, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «ДоброДомика» Александра Синяк. — Работать это будет таким образом: у волонтеров есть специальный чат, где будут адреса пожилых людей, которым нужна помощь. Они будут закупать необходимые продукты (хлеб, подсолнечное масло, макароны, рис, гречка, огурцы, горошек, курица тушка) и направляться к пенсионеру, чтобы передать их.

По словам Александры Синяк, в Санкт-Петербурге волонтерам удалось помочь подобным образом уже более ста пенсионерам. В северной столице стандартный продуктовый набор обходится активистам примерно в 600 рублей. Однако, по их словам, в Новосибирске на него может уходить немного меньше средств. При этом помочь волонтерам может любой желающий.

— Есть волонтеры, которые могут помочь материально, но не могут помочь развозить продукты. А есть наоборот те, которые могут помочь при развозе, но не могут материально. Соответственно, мы им эту сумму потом компенсируем по чеку, — пояснила Александра.

Если вы тоже хотите присоединиться к волонтерам, то напишите об этом в What’s app на номер 8-921-906-906-6 и вас добавят в чат. Отметим, что в работе молодым волонтерам первое время будут помогать их опытные наставники. Для готовых помочь с закупкой продуктовых наборов есть официальные реквизиты «ДоброДомика»: Сбербанк 4276 4406 8378 6609 (Александра Александровна Синяк — руководитель и основатель «ДоброДомик»- 8-921-906-906-6)(без комиссии для жителей Сибири).

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ИСТОЧНИК KP.RU