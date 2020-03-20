Экс-губернатор Новосибирской области отсудил у Минфина 300 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T16:01:45+03:00

Эти деньги он получил в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование

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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отсудил 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщили в Октябрьском районном суде.

— Решением Октябрьского районного суда был частично удовлетворен иск Василия Юрченко к Министерству финансов РФ в лице Управления федерального казначейства по Новосибирской области о возмещении морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Сумма, выплаченная Юрченко в качестве компенсации составила 300 тысяч рублей, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Напомним, Василий Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год, а до этого пять лет занимал должность первого вице-губернатора. В 2014 году Владимир Путин снял с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». На Юрченко посыпались уголовные дела, но до суда дошло лишь одно — за превышение должностных полномочий.

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ИСТОЧНИК KP.RU