2020-03-19T09:27:44+03:00
Общество

«Может, кто окурок кинул»: в Новосибирске вспыхнули вещи на балконе высотки

Пожарные вовремя потушили огонь, так как он уже перекинулся к соседям
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске вспыхнули вещи на балконе. Фото: «АСТ-54»В Новосибирске вспыхнули вещи на балконе. Фото: «АСТ-54»
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В Новосибирске в четверг, 19 марта, пожарные предотвратили трагедию. В доме на улице Полякова в Дзержинском районе на втором этаже вспыхнул балкон. Очевидцы вызвали спасателей.

— Пожарные одновременно приступили к тушению пожара, взобравшись к очагу возгорания по лестнице, и стали проникать в квартиру. Внутри никого не было. На тушение огня ушло пять минут. Там вспыхнули вещи, — рассказал КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — Поврежден сам балкон и часть комнаты, также обгорел соседний балкон.

Причину возгорания предстоит еще установить. Но очевидцы уже делают первые предположения.

— Видимо, кто-то курил этажом выше! — написали подписчики паблика «АСТ-54».

— Весна, солнышко, на балконе всякие вещи, может, стекло было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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