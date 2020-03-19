«Может, кто окурок кинул»: в Новосибирске вспыхнули вещи на балконе высотки
В Новосибирске в четверг, 19 марта, пожарные предотвратили трагедию. В доме на улице Полякова в Дзержинском районе на втором этаже вспыхнул балкон. Очевидцы вызвали спасателей.
— Пожарные одновременно приступили к тушению пожара, взобравшись к очагу возгорания по лестнице, и стали проникать в квартиру. Внутри никого не было. На тушение огня ушло пять минут. Там вспыхнули вещи, — рассказал КП-Новосибирск начальник пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — Поврежден сам балкон и часть комнаты, также обгорел соседний балкон.
Причину возгорания предстоит еще установить. Но очевидцы уже делают первые предположения.
— Видимо, кто-то курил этажом выше! — написали подписчики паблика «АСТ-54».
— Весна, солнышко, на балконе всякие вещи, может, стекло было.
ИСТОЧНИК KP.RU