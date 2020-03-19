«Крохотные, глазки еще не открыли»: питбуль пытается выкормить выброшенных на помойку чужих щенят
Трогательное видео опубликовала у себя хозяйка питбуля по кличке Пуля Виктория Волкова. Она приютила у себя пятерых щенков. Малыши совсем еще крохотные, даже не открыли глазки. Но это не помешало прежнему хозяину посадить их в мешок, туго завязать его веревкой и выбросить на помойку. Если бы прохожие не спасли животных, они бы умирали медленной и мучительной смертью.
— Совершенно случайно Пуля стала мамой. Я ушла чистила вольер у щенят, а их временно положила на подстилку на пол, отошла в ванну, чтобы намочить тряпочку, выхожу , а здесь такая картина, рассказывает девушка.
Трогательность видео зашкаливает: на полу покорно вытянулся питбуль, а щенки сосут ее грудь.
— Пуля приняла чужих щенят. Пуля, чем ты их будешь кормить, у тебя же нет молока, — спрашивает девушка на видео свою собаку.
Владельцы собак в комментариях под видео рассказали, когда их животные также пытались выкормить чужое потомство, и у них появлялось молозиво. Но некоторые собачники предостерегли Викторию: якобы у животного из-за такого кормления может развиться рак молочной железы.
— Рак молочных желез Пуля уже перенесла всего в 4 года. Тогда как профилактику, ветеринар нам рекомендовал молокоотсосом улучшать микроциркуляцию в железах. Итог — нам в июле 11 лет, а в ветеринарке не верят, что моя собака возрастная. Так что, минутка когда щенки присосались не принесет вреда.
Успокоила девушка обеспокоенных владельцев собак.
В Новосибирске питбуль пытается выкормить чужих щенков.
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