«Крохотные, глазки еще не открыли»: питбуль пытается выкормить выброшенных на помойку чужих щенят

19 Март 2020 2020-03-19T05:25:14+03:00

Малышей посадили в мешок, который туго завязали, чтобы они не смогли сбежать и погибли

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Трогательное видео опубликовала у себя хозяйка питбуля по кличке Пуля Виктория Волкова. Она приютила у себя пятерых щенков. Малыши совсем еще крохотные, даже не открыли глазки. Но это не помешало прежнему хозяину посадить их в мешок, туго завязать его веревкой и выбросить на помойку. Если бы прохожие не спасли животных, они бы умирали медленной и мучительной смертью.

— Совершенно случайно Пуля стала мамой. Я ушла чистила вольер у щенят, а их временно положила на подстилку на пол, отошла в ванну, чтобы намочить тряпочку, выхожу , а здесь такая картина, рассказывает девушка.

Трогательность видео зашкаливает: на полу покорно вытянулся питбуль, а щенки сосут ее грудь.

— Пуля приняла чужих щенят. Пуля, чем ты их будешь кормить, у тебя же нет молока, — спрашивает девушка на видео свою собаку.

Владельцы собак в комментариях под видео рассказали, когда их животные также пытались выкормить чужое потомство, и у них появлялось молозиво. Но некоторые собачники предостерегли Викторию: якобы у животного из-за такого кормления может развиться рак молочной железы.

— Рак молочных желез Пуля уже перенесла всего в 4 года. Тогда как профилактику, ветеринар нам рекомендовал молокоотсосом улучшать микроциркуляцию в железах. Итог — нам в июле 11 лет, а в ветеринарке не верят, что моя собака возрастная. Так что, минутка когда щенки присосались не принесет вреда.

Успокоила девушка обеспокоенных владельцев собак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767343" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске питбуль пытается выкормить чужих щенков.

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