«Человека протащила несколько метров»: появилось видео, как девушка на иномарке врезалась в толпу пешеходов
Появилось видео с места ДТП на площади Калинина, где девушка на иномарке сбила толпу пешеходов. На кадрах видно, что автомобиль въезжает в людей, но не останавливается, а продолжает движение, сначала медленно, потом быстрее, под колесами находится человек. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Видео возмутило новосибирцев.
— Почему она не остановилась? Еще человека протащила несколько метров, — написали в комментариях люди.
КП-Новосибирск ранее писала, что среди пострадавших — четверо пешеходов.
— Госпитализированы две женщины. У женщины 22 лет открытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое. У женщины 58 лет сотрясение головного мозга, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.
После того, как с водителя взяли объяснения, ее отпустили домой. Проводится проверка.
Появилось видео, как в Новосибирске девушка на иномарке сбила толпу людей .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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