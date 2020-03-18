«Человека протащила несколько метров»: появилось видео, как девушка на иномарке врезалась в толпу пешеходов

18 Март 2020 2020-03-18T09:22:49+03:00

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент того, как девушка на иномарке врезалась в людей. Фото: стоп-кадр

На кадрах видно, что автомобиль продолжил движение после столкновения

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Появилось видео с места ДТП на площади Калинина, где девушка на иномарке сбила толпу пешеходов. На кадрах видно, что автомобиль въезжает в людей, но не останавливается, а продолжает движение, сначала медленно, потом быстрее, под колесами находится человек. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Видео возмутило новосибирцев.

— Почему она не остановилась? Еще человека протащила несколько метров, — написали в комментариях люди.

КП-Новосибирск ранее писала, что среди пострадавших — четверо пешеходов.

— Госпитализированы две женщины. У женщины 22 лет открытая черепно-мозговая травма, состояние тяжелое. У женщины 58 лет сотрясение головного мозга, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

После того, как с водителя взяли объяснения, ее отпустили домой. Проводится проверка.

Появилось видео, как в Новосибирске девушка на иномарке сбила толпу людей .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU