«Выбежали оказывать первую помощь»: в ДТП с пассажирским автобусом пострадал сибиряк

18 Март 2020 2020-03-18T03:29:04+03:00

Очевидцы утверждают, что авария случилась из-за того, что иномарка подрезала общественный транспорт

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В Новосибирске в ночь с 17 на 18 марта на перекрестке улиц Ипподромской и Военной случилось ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя по Ипподромской магистрали в сторону Военной, резко перестроился перед автобусом № 39, который возвращался в автопарк. После этого автомобиль получил от автобуса удар и отлетел в столб. Об аварии сообщил подписчик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

У «Хонды» смялась правая сторона.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В результате аварии «Хонда» получила серьезные повреждения задней части и правой стороны, ее водитель обратился за медицинской помощью.

— Автобус, по всей видимости, не сможет выйти завтра на маршрут: у него треснуло лобовое стекло, сломался бампер и вылетела фара, — рассказал подписчик.

В комментариях очевидец отметил, что водителю легковушки повезло:

— Авария перед глазами случилась, выбежали оказывать первую помощь. Скажу так: хорошо, что после того, как «Фит» прокрутился вокруг своей оси как минимум раза три, миновал столб. Так бы парень не выжил.

Водитель легковушки понадобилась помощь медиков.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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ИСТОЧНИК KP.RU