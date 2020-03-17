2020-03-17T19:22:37+03:00
Общество

«Думаем, ее переехала машина»: волонтеры спасают собаку с разорванной лапой

Животному срочно требуется операция в ветклинике
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирские волонтеры помогают собаке, у которой почти полностью нет задней лапы. Фото: "Кошкино Лукошко"Новосибирские волонтеры помогают собаке, у которой почти полностью нет задней лапы. Фото: "Кошкино Лукошко"
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Новосибирские волонтеры помогают собаке, у которой почти полностью нет задней лапы. Зоозащитники предполагают, что животное могла переехать машина на стройке.

— Эта собака живет на одной из строек у нас в городе. Ко мне обратился один из местных рабочих: я ему уже один раз помогла, когда взяла на лечение кошку с тяжелыми травмами. Здесь у пса тоже все совсем не хорошо: лапу придется ампутировать. Судя по тому, как она выглядит, могу предположить, что он попал под какую-нибудь машину там, на этой промзоне. Все-таки, стройка — место опасное, особенно для животных. Рабочие рассказывают, что эта собака к ним давно прибилась: ее подкармливали в местной столовой. А когда она закрылась на ремонт, то пес пропал на какое-то время, а вернулся уже с травмой, — пояснила КП-Новосибирск волонтер приюта «Кошкино Лукошко» Алена Святова. — Голыми руками ее не поймать: собаке больно и страшно, она будет защищаться, и проявлять агрессию. Поэтому завтра едем за ней вместе с девушками из отлова. Оттуда повезем сразу в ветклинику.

По словам зоозащитницы, операция нужна собаке срочно. Как правило, в ветклиниках они обходятся в среднем в 20-25 тысяч рублей. Если вы хотите помочь волонтерам, то можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 5469 4400 2085 9337 или связаться с ними напрямую по номеру телефона 8-953-861-28-82.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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