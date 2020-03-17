«В глаза попало стекло»: сибиряк получил серьезные травмы после того, как перевернулся на машине

17 Март 2020 2020-03-17T05:37:46+03:00

Сибиряк перевернулся на машине, после того, как его подрезал другой автомобиль. Фото: ГИБДД Новосибирск

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В Новосибирске во вторник, 17 марта, произошло серьезное ДТП. Авария случилась на улице Ипподромская около дома №77. Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска.

— Водитель 1998 года рождения двигался на автомобиле Toyota Platz улицы Ипподромской со стороны улицы Кропоткина в сторону улицы Народная в пути следования со слов водителя его подрезали и он не справился с управлением, в результате произошло опрокидывание, на данный момент известно что предварительно у водителя сотрясение головного мозга, — рассказали в пресс-службе

Как стало известно КП-Новосибирск, водителю понадобилась помощь медиков. Помимо сотрясения головного мозга, мужчине в глаза попало стекло. На месте ему оказывают помощь врачи «скорой медицинской помощи». В ближайшее время он будет госпитализирован.

На месте работают сотрудники ДПС.

В Новосибирске перевернулся автомобилист.

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ИСТОЧНИК KP.RU