Двое сибиряков поехали на дискотеку на угнанной машине, но свалились в канаву

16 Март 2020 2020-03-16T22:52:01+03:00

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Двое омичей угнали иномарку со стройплощадки, чтобы поехать на дискотеку. Однако приехать на вечеринку на авто им так не удалось: машину нашли в канаве недалеко от деревни Орловка под Новосибирском.

— В полицию с заявлением обратился сотрудник компании, которой принадлежал автомобиль. Он сообщил, что в ночь с 22 на 23 февраля с территории строительной площадки водозаборной станции угнали «Тойоту». По подозрению в преступлении были задержаны двое жителей Омской области 22 и 25 лет. А угнанную машину нашли в канаве недалеко от деревни Орловка, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейским удалось установить, что двое парней работают на этой водозаборной станции. В тот вечер они сначала вместе выпили, а потом решили отправиться на дискотеку. Для этого и угнали себе служебное авто, однако будучи нетрезвыми вести машину не смогли и съехали в канаву. Тем не менее, от идеи пойти на танцы сибиряки не отказались. Правда, свой путь они продолжили уже пешком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Оба парня сейчас находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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