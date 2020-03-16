2020-03-16T09:19:48+03:00
Происшествия

«Попало в голову и ногу»: в Новосибирске на 10-летнего школьника свалилась глыба льда

Директор говорит, что виновата управляющая компания пятиэтажки, где находится школа
Надежда РЫЖКИНА
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Льдина упала на ногу мальчику, когда он выходил из школы.Льдина упала на ногу мальчику, когда он выходил из школы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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На 10-летнего Святослава Самарина, ученика детской школы искусств в Новосибирске, свалилась глыба льда. Мальчик выходил из школы, возле крыльца его и задела льдина — упала на ногу.

Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказала директор школы Татьяна Думнова.

— Глыба упала с крыши или балкона жилого дома, в котором мы находимся на первом этаже. Наш козырек был абсолютно чистый. И это было левее выхода. Святослав вышел, пошел налево, и на него свалилось. Свалилось на ногу, на голову отскочил небольшой кусочек льда, мальчик даже не заметил сразу. Потому что мы его тогда приводили в порядок, и он даже не чувствовал боли там, что на него что-то упало. Это не школа, а управляющая компания виновата. Все претензии мы оформили и им написали. У него небольшие травмы на ноге, но сейчас все в порядке, он чувствует себя хорошо, — рассказала Татьяна Думнова КП-Новосибирск.

В управляющей компании никто на звонки не отвечает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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