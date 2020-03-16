Сам выбраться не смог: спасатели сняли с крыши недостроенного дома 11-летнего мальчика

16 Март 2020 2020-03-16T07:18:55+03:00

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В Калининском районе Новосибирска на улице Тамбовской около больницы спасатели сняли с крыши недостроенного здания 11-летнего мальчика. Он пробрался на стройку вместе с другом. Вот только вниз спуститься подростки не смогли. Это случилось в воскресенье, 15 марта.

— Днем в 15:49 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок, что рядом со зданием поликлиники №29 в не эксплуатируемом здании подростки забрались внутрь. Один из них находится на крыше здания, самостоятельно спуститься не может, требуется помощь спасателей, — рассказали в «МАСС».

С помощью лестницы спасатели проникли внутрь здания. Ребенок находился на крыше за окном, закрытым сеткой из тонкой проволоки. Спасатели расширили проем, убрав часть сетки, и мальчик перебрался с крыши внутрь здания.

С подростком побеседовали, рассказали об опасности, которая ему угрожала, после чего ему помогли выйти из здания и передали родителям.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Спасатели снимают ребенка с крыши строящегося здания.Вчера днём в 15:49 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что рядом со зданием поликлиники №29 в нефункционирующем здании подростки забрались внутрь, один из них находится на крыше здания, самостоятельно спуститься не может, требуется помощь спасателей. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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