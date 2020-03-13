Прокуратура проверит аварийный дом в Барабинске, где рушится крыша

13 Март 2020 2020-03-13T19:37:55+03:00

По словам сибиряков, крыша в здании протекает и рушится, пол провалился, а старая проводка часто искрит. Фото: предоставлено Людмилой

По словам местных жителей, один раз потолок едва не упал на голову ребенку

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Прокуратура проверит аварийный дом в Барабинске, где люди жалуются на невозможные условия для жизни. По словам сибиряков, крыша в здании протекает и рушится, пол провалился, а старая проводка часто искрит. Один раз потолок во время обрушения едва не упал на голову ребенку.

— Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства в доме по адресу Ульяновская, 72. По сведениям СМИ жилой дом должен был быть расселен в 2019 году, но в бюджете не хватило на это денег. Потолок аварийного дома обрушился, в результате возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью ребенка, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре также сообщили, что будут оценены действия ответственных должностных лиц города Барабинска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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За помощью сибиряки обратились к общественникам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU