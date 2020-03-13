2020-03-13T10:29:28+03:00
Общество

«Хочу лайков из жалости»: русская Барби лишилась отпуска из-за угрозы коронавируса

Блогерша не сможет улететь во Францию
Никита МАНЬКО
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"Юристы уверены, что туристы могут вернуть деньги". Фото со страницы Юлии Кригер "ВКонтакте""Юристы уверены, что туристы могут вернуть деньги". Фото со страницы Юлии Кригер "ВКонтакте"
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Жительница Новосибирска Юлия Кригер, которую с легкой руки английских журналистов за кукольную внешность стали звать русской Барби, расстроилась из-за сорванного отпуска во Франции. Об этом она рассказала на своей странице в соцсетях:

— Это ожидание, единственное, что согревало мне душу. Все из-за этого короновируса. Хочу собрать пару миллиардов лайков из жалости, — попросила блогерша Юлия Кригер.

Юристы объяснили, на что турист вправе рассчитывать в таких ситуациях:

— В случае угрозы здоровью путешественника сам турист или туроператор могут в одностороннем порядке расторгнуть договор с возвратом денег или равноценного предложения по замене тура. Если путешествие уже началось, то туроператор обязан компенсировать остаток отпуска. Но для действия закона нужно официальное подтверждение от Ростуризма по запрету въезда в страну, — сообщил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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