«Стали выпадать пучки»: сибирячка лишилась ресниц после похода в салон красоты

13 Март 2020 2020-03-13T06:46:32+03:00

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Жительница Новосибирска разочаровалась после похода в салон красоты: там ей сделали некачественное наращивание ресниц. Об этом она рассказала в группе revizor.nsk.

— Работу мастер делала, смотря сериальчик на телефоне и переписываясь с кем-то параллельно. Управилась за час! Это уже насторожило меня — как будут держаться реснички? В салоне профессиональные мастера делают такой объем минимум за 2-2,5 часа, — написала клиентка на странице revizor.nsk.

Столкнувшись с критикой, мастер салона вскоре перестала отвечать на сообщения. Фото: revizor.nsk

Через четыре дня после процедуры у сибирячки начали пучками выпадать ресницы. Она захотела сделать коррекцию в том же салоне. Но после ответов мастера поняла, что проще не платить снова за халатную работу. А за предыдущий визит он отдала почти тысячу рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

— Здесь необходимо предъявить претензии в салон. Желательно еще предоставить заключение от врачей, если нанесен ущерб волосяному покрову, чтобы установить причинно-следственную связь некачественного оказания услуги. Если степень ущерба серьезна, мастера можно привлечь и к уголовной ответственности, — пояснил корреспонденту КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU