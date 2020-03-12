2020-03-12T13:44:28+03:00
Общество

АО «РЭС» обеспечило стабильную работу электросетевого комплекса региона в период праздников

Акционерное общество «Региональные электрические сети» обеспечило надежную работу электросетевого комплекса на всей территории Новосибирской области в период праздничных дней, с 7 по 9 марта
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Главной задачей энергетиков стало поддержание стабильного функционирования электросетей, посредством которых осуществляется электроснабжение потребителей региона.

Накануне Международного женского дня во всех филиалах АО «РЭС» оперативный персонал был переведен в полную готовность. На круглосуточном дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

В течение праздничных выходных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено существенных технологических нарушений. Незначительные отключения электроэнергии, вызванные несанкционированными внешними воздействиями (пожар, порыв кабеля и т. д.), были устранены в кратчайшие сроки.

Для контроля надежного функционирования электросетевого комплекса региона и координации действий всех служб жизнеобеспечения в праздничные дни на должном уровне было организовано взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, администрациями районов, системным оператором и муниципальными образованиями.

Первые весенние праздничные дни прошли без масштабных происшествий на электросетях даже с учетом характерных для этого сезона нестабильных погодных условий в регионе. Это результат системной работы энергетиков, направленной на обеспечение надежного электроснабжения социально значимых объектов и населения.

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АО «РЭС» обеспечило стабильную работу электросетевого комплекса региона в период праздников
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