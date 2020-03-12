«Этому городу нужен герой»: мужчина в доспехах рассмешил пассажиров метро

12 Март 2020 2020-03-12T05:09:22+03:00

Рыцарь сидел в ожидании своего поезда в подземке

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Сибиряков развеселил мужчина в рыцарских доспехах, который оказался в подземке. «Герой нашего времени» спокойно сидел на станции в ожидании своего поезда. Фотография появилась в социальных сетях в группе «Мода новосибирского метро» .

— Теперь мы под надежной защитой! — с юмором пишут в паблике.

На мужчине и впрямь рыцарский костюм — латы, шлем и меч. Видимо, прекрасный принц поехал воевать за сердце своей любимой, только вот с конем в подземку не спустишься.

Сибиряки в комментариях сейчас шутят кто во что горазд:

— Путешественник во времени!

— Как он через металлическую рамку прошел?

— Он, наверное, из Камелота сбежал, — пишут комментаторы.

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