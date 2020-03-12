«Комп есть? А если найду?»: сибиряка позабавила «четкая» реклама в маршрутке

12 Март 2020 2020-03-12T03:19:29+03:00

А вы бы пустили такого мастера домой? Фото: Константин Зиновьев.

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Сибиряка Константина Зиновьева развеселила реклама ремонта компьютеров в одной из новосибирских маршруток. Мужчина обратил на нее внимание, так как она была расположена на спине сидения.

Реклама и вправду нестандартная. На объявлении изображен дворовый парень в кепке восьмиклинке и спортивном костюме. Автор рекламы предлагает сфотографировать ее и получить скидку на его услуги 7%.

Приеду быстро! Возьму мало! Сделаю грамотно! — гласит объявление на спинке сидения.

Константин поделился увиденной рекламой в социальных сетях.

— Вот ни когда у меня не сочетался образ компьютерщика с четким пацаном, — высказал свое мнение мужчина. — Российская реклама — беспощадна

Новосибирцы не смогли оставить без комментариев «четкое» объявление:

— Как теперь это развидеть?

— Новые проблемы требуют новых решений. Целевая аудитория изменилась.

— Зато теперь у вас есть скидка 7%.

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ИСТОЧНИК KP.RU