«Комп есть? А если найду?»: сибиряка позабавила «четкая» реклама в маршрутке
Сибиряка Константина Зиновьева развеселила реклама ремонта компьютеров в одной из новосибирских маршруток. Мужчина обратил на нее внимание, так как она была расположена на спине сидения.
Реклама и вправду нестандартная. На объявлении изображен дворовый парень в кепке восьмиклинке и спортивном костюме. Автор рекламы предлагает сфотографировать ее и получить скидку на его услуги 7%.
Приеду быстро! Возьму мало! Сделаю грамотно! — гласит объявление на спинке сидения.
Константин поделился увиденной рекламой в социальных сетях.
— Вот ни когда у меня не сочетался образ компьютерщика с четким пацаном, — высказал свое мнение мужчина. — Российская реклама — беспощадна
Новосибирцы не смогли оставить без комментариев «четкое» объявление:
— Как теперь это развидеть?
— Новые проблемы требуют новых решений. Целевая аудитория изменилась.
— Зато теперь у вас есть скидка 7%.
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ИСТОЧНИК KP.RU