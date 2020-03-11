«Он страдал от жуткой боли»: из-за неправильного лечения у кота начали гнить кости

11 Март 2020 2020-03-11T21:49:43+03:00

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Волонтеры приюта «Дари добро» в Новосибирске помогают коту, у которого разрушены почти все кости носа и верхней челюсти. В таком жутком состоянии он оказался из-за неправильно назначенного лечения в ветклинике.

— К нам за помощью обратился пенсионер, который полгода лечил кота от отека гортани, которого на самом деле не было. Такой диагноз поставили в ветклинике, выписали соответствующие препараты. Дедушка, поверив медикам, начал лечить котика, однако лучше ему не становилось: наоборот, состояние животного стало ухудшаться. Когда мужчина понял, что дела совсем плохи, то обратился к нам. Мы отвезли кота к другому ветеринару, и, как оказалось, на самом деле у него были проблемы с зубами: загноились корни. Инфекция пошла дальше, начался остеомиелит. Все это время он страдал от жуткой бои, — рассказала КП-Новосибирск волонтер частного приюта «Дари добро» Оксана Маслова.

Зоозащитники отмечают, что животному потребуется серьезное лечение, чтобы прийти в норму. На данный момент ему уже удалили все верхние зубы и активно промывают кости от гноя. По словам ветеринаров, чтобы полностью восстановиться, коту придется пролежать в клинике не меньше месяца, а примерная сумма, которая уйдет на его лечение составит примерно 30 тысяч рублей.

— Ему нужно специальными растворами и препаратами вымывать весь этот гной. Это и долго, и дорого, и крайне тяжело для самого кота. Сейчас ему, конечно, вводят обезболивающее, но все равно, выдержать такую терапию непросто. Но наш Старичок (так назвали кота в приюте — прим. ред.) держится. Мы надеемся, что ему все-таки удастся выздороветь и вернуться домой, — пояснила Оксана Маслова.

Если вы готовы помочь приюту в лечении Старичка, вы можете перечислить средства на номер карты «Сбербанка» 4276. 8440. 2008. 3002.

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