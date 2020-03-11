«Выталкивали несколько часов»: в Новосибирске две скорые застряли в снегу

11 Март 2020 2020-03-11T20:12:28+03:00

Оба автомобиля завязли в снежном плену на несколько часов. Фото: "Инцидент Новосибирск"

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Сразу две машины скорой помощи застряли на улице Амбулаторная в Новосибирске. Оба автомобиля завязли в снежном плену на несколько часов.

— К кому-то на вызов ехала скорая помощь и застряла. Вызвали на помощь вторую, но, к сожалению, она тоже увязла в снегу. Выталкивать машину помогали местные жители. Выехать оттуда автомобили не могли несколько часов, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Вчера к нам сюда приезжал трактор, но в эту сторону и он не смог проехать.

Корреспонденты КП-Новосибирск решили обратиться к главному врачу скорой помощи по Новосибирску Ирине Анатольевне Большаковой, чтобы узнать, насколько на самом деле эта проблема сейчас актуальна для медиков:

— Несмотря на то, что зима в этом году выдалась особо снежной, у нас, на удивление, подобные случаи происходили не так уж и часто. Даже реже, чем в прошлом году. Согласно данным наших отчетов, в среднем за сутки застревает 1-2 машины, иногда вообще обходится без этого. Но, стоит отметить, что в основном это происходит в частных секторах в отдаленных районах города, где дороги в целом не предусматривают проезд для транспорта. Но город нам всегда в таких случаях помогает: мы звоним в единую диспетчерскую, нам присылают спецтехнику. Да и люди, как правило, равнодушными не остаются, тоже стараются помочь, чем могут, — пояснила Ирина Большакова.

Тем временем, в социальных сетях сибиряки активно обсуждают произошедшею ситуацию. Некоторые люди уверены, что по суровым Сибирским снегам просто невозможно проехать на таком автомобиле:

— Тут дело в том, что это сама по себе местность такая, где проезжать трудно.

— Так это неудивительно. В Сибири всегда много снега, на таких машинах там и не проедешь.

— Этой зимой на многих улицах такая проблема есть, — пишут люди.

В Новосибирске две скорые застряли в снегу.

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