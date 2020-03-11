2020-03-11T19:42:35+03:00
Экономика

Рассказываем, что происходит в новосибирских магазинах после падения рубля

Подорожала ли техника и стоит ли сейчас скупать телефоны - в нашем материале
Анастасия ЖУЧКОВА
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Бежать в магазины и скупать бытовую технику не стоит.Бежать в магазины и скупать бытовую технику не стоит.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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После известий о том, что рубль упал, многие пытаются понять, как извлечь из ситуации выгоду. Кто-то осаждает обменники, а кто-то приглядывается к магазинам бытовой техники. Но продавцы спешат успокоить взволнованных новосибирцев: повышение цен на продукцию пока не ожидается.

- Пока заметного роста цен не было. И в принципе его и не было. Со временем да, если такая тенденция продолжится с рублем. Повышенного спроса тоже не заметили. Все как всегда, - сообщили корреспондентам КП-Новосибирск в «ТехноСити». - В ближайшее время повышение цен не ожидается.

В «Ситилинке» корреспондентов КП-Новосибирск заверили, что у них схожая ситуация:

- Мы общаемся напрямую с производителями бытовой техники: никаких повышений цен на данный момент нет, - пояснили в «Ситилинке».

Неизменной остается стоимость товаров и в еще одной крупной торговой сети - «М.Видео». Так что спешить сибирякам скупать технику в магазинах не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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