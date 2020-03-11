2020-03-11T17:49:49+03:00
Общество

Поиски новосибирца с татуировкой на руке завершились трагедией

Поиски мужчины велись с 26 октября 2019 года
Алена КУЛЕШОВА
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Поиски пропавшего в Новосибирске 55-летнего мужчины закончились трагедией. Фото: "Лиза Алерт"Поиски пропавшего в Новосибирске 55-летнего мужчины закончились трагедией. Фото: "Лиза Алерт"
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Поиски пропавшего в Новосибирске 55-летнего мужчины закончились трагедией. Его местонахождение продолжало оставаться неизвестным с 26 октября 2019 года.

— Найден, погиб. Отряд выражает соболезнования близким и родным, — сообщается на странице в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт».

Как стало известно КП-Новосибирск, уже погибшего сибиряка нашел случайный прохожий. Также известно, что мужчину обнаружили в черте города.

Напомним, поиски мужчины велись с 26 октября 2019 года. В ориентировке отмечалось, что пропавший может находиться в разных районах города, а также может нуждаться в медицинской помощи. Если одежда, в которую был одет пропавший, была известна только приблизительно, то из особых примет выделялись усы и татуировка на кисти левой руки.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что под суд пойдут трое мужчин, которые убили своего знакомого и закопали его на кладбище. Погибшего сибиряка искали как пропавшего в городе полиция и волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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